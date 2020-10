Jüri Ratas: Eestil on kriisis läinud seni paremini, kui võisime kevadel karta

Alustan oma tänast pöördumist teie poole tänusõnadega heale Kerstile. Aitäh Sulle selle töö eest, mida oled viimase nelja aasta jooksul Eesti Keskerakonna volikogu esimehena teinud. Võtsid selle vastutuse enda kanda rasketel hetkedel 2016. aasta oktoobris ning täitsid seda väärikalt ja toimekalt nii toona opositsioonierakonna volikogu juhtides kui ka hiljem kahe valitsuse ajal.

Selle aja jooksul on kindlasti panustatud tublisti volikogu komisjonide töö elavdamisse ning neile veelgi suurema sisu ja vastutuse andmisse. Samuti on volikogul olnud selle aja jooksul väga kaalukas roll erakonna oluliste dokumentide koostamisel ja väljatöötamisel. Olgu need siis kohalike ja Riigikogu valimiste ajaks valminud valimisplatvormid või meie erakonna uus programm.

Samuti oleme tema juhtimisel Keskerakonna volikogus koostanud ja võtnud vastu mitmeid märgilisi avaldusi näiteks majandus- ja sotsiaalpoliitika kohta, aga ka e-valimiste ja Euroopa taaskäivitamise kava teemal. Näeme, et täna saab meie erakonna volikogu endale uue juhi. Samas olen täiesti kindel, et võime Kersti peale loota ka edaspidi ning saame tema tuge, poliitilist tunnetust ja kogemusi jagada ka uue volikogu juhtkonnaga ning loomulikult jätkub meie hea koostöö tema juhitavas Keskerakonna Riigikogu fraktsioonis.

Auväärt kuulajad!

Selle mõtte juurest ongi hea jätkata 2021. aasta Eesti riigieelarve eelnõuga, mille valitsus andis seaduse kohaselt Riigikogule üle möödunud nädalal. Kindlasti oli see üks keerulisemaid riigieelarve koostamise protsesse meie lähimas minevikus. Samaaegselt pidime tegelema ka järgmise nelja aasta riigi eelarvestrateegia kokkupanekuga, mis lükkus keerulise ja ennustamatu majandusolukorra tõttu tavapäraselt kevadiselt ajalt just eelarve koostamisega samale ajale.

Eesti ja kogu maailm on koroonaviiruse leviku ja seda piiravate meetmete tõttu palju muutunud. Meil on tulnud tegeleda oma inimeste elu ja tervise eest seismisega, kuid samal ajal pingutada ja panustada ka sellesse, et meie majanduse käsi käiks hästi, meie inimestel oleks tööd ning ettevõtted tuleks raske olukorraga toime.

Pärast erakordselt kiiret majanduslangust kevadel nägime suve jooksul mõõdukat optimismi ja taastumise märke. Sügise saabumisel aga hakkas nakatumine taas tõusma ning majanduse taastumise kiirus kaotas hoogu.

Eestil on kriisis läinud seni siiski paremini, kui võisime kevadel karta. Tegime riigi ja ühiskonnana pingutusi ning astusime vajalikke samme, kuid pole põhjust arvata, et taastumine kriisieelsele tasemele saab olema kiire. Asutuste ja institutsioonide prognoosid erinevad üksteisest päris palju ning on võimalik, et mõnes majandusharus võib suurem langus oodata alles ees. Riigi panus taastumiseks kindlustunde loomisel siin ülioluline, et suudaksime tagada kaasava, kestliku ja kiire majanduskasvu.

Head sõbrad!