Ratas rõhutas kliimamuutuste mõju vähendamise tähtsust

Peaminister Jüri Ratas arutas ülemkogu kohtumisel esimesel päeval oma ametikaaslastega Euroopa Liidu (EL) kliimaambitsiooni suurendamist aastaks 2030, mis on vajalik et tegutseda kiiremini planeedi ülekuumenemise vältimiseks, ühtlasi avaldas Ratas lootust, et ülemkogu lepib uues eesmärgis kokku detsembris toimuval kohtumisel.