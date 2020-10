Kitt: pensionireformil on pikaajalised tagajärjed Eesti majandusele

Tema sõnul on pensionifondid paigutanud Eesti majandusse väga palju raha, kuid edaspidi see väheneb.

«Kelle jaoks halb, kelle jaoks hea. Mulle tundub, et jõukamad eraisikud kindlasti võidavad - nendel on rohkem valikuid -, vaesemad mitte. Ja nähtavasti ka võidavad sellest asjast pangad,» ütles Kitt.

Kitt jätkas teemal, kas reformi järel tasub jätta raha teise sambasse.

«See sõltub väga palju, kui palju sinna kogutud on ja milline on inimeste enda kogemus või usk oma tegevusse. Üks on selge, et kui on riik pakkunud võimaluse panna ise kaks protsenti oma palgast ja saada sinna neli protsenti juurde, siis sellist lihtsat, odavat ja ma ütleks, et tulusat lahendust, teist ju ei ole,» rääkis Kitt.

«Ma ei usu seda, et nüüd fondidel mingid suured probleemid tekiksid rahade väljamaksmisega. Fondid on tugevad, see risk, et riigikohus otsustab, on kogu aeg pikalt üleval olnud. Ma ei usu, et siin tekivad väljamakseprobleemid või midagi sellist,» jätkas Kitt.