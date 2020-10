Kuigi valitsus täna tüli osas kokkulepet ei saavutanud, ütles peaminister Jüri Ratas, et valitsuskoalitsiooni kindel põhimõte on see, et mingisugust diskrimineerimist, vaenu õhutamist ja homofoobiat ühiskonnas olla ei tohi. Arutelu jätkatakse homme.