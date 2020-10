Peaminister rääkis täna, et kriisist võtab ta kindlasti kaasa elutarkuse. «Ma olen öelnud, et praegu olid minu poliitikatöös kõige keerulisemad päevad ja kõige raskem kriis,» ütles Ratas lisades, et ta lähtub igal juhul Eestis kõikide inimeste õigusest, et kõigile oleks tagatud väärikas elukeskkond.