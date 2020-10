GALERII ⟩ Poola abordiseaduse vastased kogunesid Vabaduse väljakul

Reedel Tartus toimuva meeleavalduse korraldajaid toetab linnavolikogu esimees Lemmit Kaplinski. «Peale II Maailmasõda loodi Euroopa varemeist uus, ühistel liberaalsetel väärtustel põhinev liit. Kõigi 27 liikmesriigi jaoks on inimõigused selle kokkuleppe alustala. Abort on naiste õigus. Naiste õigused on inimõigused. Rünnak nii fundamentaalse õiguse vastu on rünnak meie ühise liidu baasväärtuse vastu. Poola on fantastiline maa ja ma tahan jääda sõpradeks Poolaga ja poolakatega. Aga me ei saa, või ega tohi vaadata kõrvalt, kuidas üks meie parimaid liitlasi hülgab needsamad väärtused, mis on hoidnud Euroopat rahu ja arengu teel üle kolme inimpõlve.» kommenteeris Kaplinski.