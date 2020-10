Välismaalt e-sigarettide tellija jääb tollis oma kaubast ilma

Keelatud kaupade alla kuuluvad lisaks narkootilistele ainetele ja relvadele ka näiteks võltsitud kaubad, ravimid, huuletubakad ja e-sigaretid koos tarvikute ja vedelikega. Just viimaseid tellitakse välismaa veebipoodidest kõige rohkem ning sageli tuleb tellijale üllatusena, et toode peeti tollis kinni. Nii on toll tänavu tuvastanud juba ligi 1200 e-sigarettidega seotud rikkumist.