Kaitsevägi soetab õppegranaadid Lätiga ühishankes

Ühishange on kaheosaline. Esimeses osas sõlmisid Eesti ja Läti kaitsevägi hanke Eesti Kaitsetööstuse Liidu liikme Bristol Trust OÜga biolagunevate õppegranaatide ostuks. Hanke teises osas ostetakse Bristol Trust OÜlt ja Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH-lt korduvkasutatavad treeningkäsigranaadid.

Kaitseinvesteeringute keskuse relvastuse kategooriajuhi Ramil Lipu sõnul on korduvkasutatavate treeningkäsigranaatide eelis ökonoomsus, sest sama korpust kasutatakse korduvalt. See omakorda annab väljaõppes säästu, kuna lisasoetused on edaspidi ainult sütikute osas. «Korduvkasutatav treeningkäsigranaat sobib ideaalselt käsigranaadi harjutuste läbiviimiseks kontrollitud ja selleks ettenähtud keskkonnas,» ütles Lipp.