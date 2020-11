Ilves: Bideni võit on halb uudis meie valitsusele

«Kui isegi Fox News, mis on suur Trumpi pooldaja, ütleb, et jah, Biden on võitnud, siis võime selles päris kindlad olla,» ütles Ilves rahvusringhäälingule.

«Ma usun, et Eesti rahvale on see üsna hea,» arvas ta ja viitas Trumpi endise julgeolekunõuniku raamatule, milles too kirjutas USA võimalikust NATO-st väljaastumisest. Bideni valitsusajal sellist sammu Ilvese sõnul kindlasti ei tehtaks.

«Kellel ei ole hea, on ilmselt meie valitsusel,» arvas Ilves ja viitas varasematele rassistlikele väljaütlemistele, mis USA-ga häid suhteid ei soodustaks.

«Me võime siin väita, et meil on alati head suhted USAga. Ma ei ole väga kindel, et USA-l on väga head suhted selle valitsusega. Kuigi võibolla kodumaal ei tajuta, kuivõrd vastuvõetamtu on see keelepruuk, mida kasutatakse valitsuse poolt,» ütles ta ja lisas, et kuniks valitsus selliseid väljaütlemisi talub, nii kaua ka nende eest vastutab ja neisse vastavalt ka suhtutakse.