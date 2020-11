Merenduse lühiuudised

Eelmise nädala lõpus vormistati Eesti registrisse esimene kaubalaev, mis vahetas lippu pärast erimaksurežiimi kehtima hakkamist tänavu suvel. 1980. aastal ehitatud 98 meetri pikkune tanker Ristna on ka varem Eesti registris olnud, kuid omanik viis selle 2019. aasta mais Läti lipu alla. Majandus- ja taristuministri kinnitusel on tankeri naasmine Eesti registrisse esimene samm Eesti kui mereriigi potentsiaali realiseerimisel. Laevandusseaduste paketi eesmärk on kaubalaevu taas Eesti lipu alla tuua, seadusemuudatused loovad Eesti laevandusettevõtjatele soodsama maksusüsteemi, soodustavad kaldasektori arengut ja pakuvad Eesti residentidest meremeestele sotsiaal- ja ravikindlustust. Valitsuse kava nägi ette, et 2020. aasta jooksul tuleb Eesti lipu alla tuua 35 uut kaubalaeva, kuid laevaregistri ümberkorraldamine ja Eesti lipu turundamine maailma reederitele on jäänud venima. PM