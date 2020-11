Balti ministrite kohtumisel domineeris koroonamure

Koroonaeelses maailmas oli sellistel kohtumistel tavaliselt meedia see, kes ootas.

Ametlikult oli tegu Balti Nõukogu kohtumisega, mille koordinaatorriik Eesti tänavu on. Selle juba 1993. aastast tegutseva, aga ilmselt mitte ülemäära tuntud koostööformaadi egiidi alt ilmus eile ka pikk deklaratsioon, kus teemad varieerusid NATOst Balti kultuurifondini. Tegelik jutt tiirles aga koroonaviiruse ümber.

«Viirus on tõusuteel. Üle kogu Euroopa, aga ka Baltimaades,» nentis Reinsalu. «Tahaksin Eesti poolt selgelt öelda, et oleme õlg õla kõrval oma Balti vendade ja õdedega, ning kui on mingeid probleeme põhjustavaid vajadusi seoses tervise või muude küsimustega, oleme täies solidaarsuses, te võite alati meile loota.»