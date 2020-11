Kaljurand: igas parlamendis on oma Žirinovski, küllap saab selleks ka Mart Helme

«Minult on küsitud, kas on vahet, kas Helme seenior räägib Riigikogus või valituses? Jah, see vahe on väga suur. Parlamentide liikmed ei väljenda riigi ametlikku seisukohta, seda teeb valitsus. Riigikogu liikmed annavad «vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale», aga praktika näitab, et paraku saavad erinevad Riigikogu liikmed ka sellest erinevalt aru,» kirjutab Kaljurand sotsiaalmeedias.

Parlament on Kaljuranna sõnul ühiskonna peegeldus ja demokraatlikus riigis on seal esindatud kõik poliitilised jõud, kes saavad rahvalt mandaadi. Erinevate riikide parlamentaarse suhtlemise ja viisakuse reeglid on erinevad - ülimast viisakusest kuni kaklusteni välja.