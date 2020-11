Digitaliseerimine ehk erinevate nutikate digilahenduste kasutuselevõtt on äriarenduse seisukohalt meie tehnoloogiakeskses maailmas üks oluline võtmetegur. Rohkem kui kunagi varem me tegutseme ja töötame võrguühenduses. Eriti sel aastal, mil suur osa seni füüsilisest maailmast kolis samuti olude sunnil internetti. Kuidas tagada üha enam võrgustunud maailmas oma ettevõtte turvalisus, sellest kirjutab Margus Danil, Telia Eesti andmekeskuste ja turvalahenduste grupi juht.

Meie liikluskultuuris on turvavööst saanud lahutamatu kaaslane. Hommikul autot käivitades või taksoga liikudes klõpsab turvavöö pea automaatselt kinni. Ehkki kõiki liiklusriske see ei kõrvalda, suurendab see automaatselt tõenäosust jõuda punktist A punkti B ohutult. Telia uus turvalahendus ehk Turvanet on justkui turvavöö internetiliikluses – võrguliiklus on ka ilma selleta võimalik, aga küberohtude järjekindel takistamine tagab sujuva töö ka järgmistel päevadel ja nädalatel.

KÜBERRÜNNAKUTE ARV JÄRJEST KASVAB

Mida rohkem pakuvad uudsed digilahendused ettevõtetele võimalusi, seda enam on ka neid, kes proovivad hõlptulu lootuses sekkuda organisatsioonide igapäevatöösse. Ohte kübermaailmas tõepoolest jagub ja erinevate küberrünnakute arv on viimase aastaga kasvanud ligi 90%.

Telia uue turvalahenduse testperioodi tulemused on väga kõnekad. Ühe nädala jooksul tõrjub Turvaneti filter keskmiselt mitu tuhat potentsiaalset ohtu ühe võrguühenduse kohta. Valdav osa ohtudest on seotud ebaturvaliste veebilehtede külastamisega, ohtlike failidega või ettevõtte süsteemides juba eelnevalt olnud pahavaraga. Kui töötaja näiteks pahaaimamatult suundub ebaturvalisele veebilehele, Turvanet ei lase tal seda teha ning ekraanile ilmub vastav hoiatus.