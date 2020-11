Sotsiaalkomisjon: gripivaktsiini nappusest aitab üle saada varasem tellimine

Oktoobri keskpaigas ilmnenud probleemid gripivaktsiini jagumisega perearstidele ja apteekidele on sotsiaalkomisjoni esimehe Tõnis Mölderi sõnul tänaseks lahenemas. «Selline olukord, kus vaktsiin ei ole kõigile soovijaile kättesaadav, ei või korduda. Teadaolevalt ei ole tänavu Eestis gripiviirust veel registreeritud ja haigestumus on kogu Euroopas madal olnud. Seda ilmselt tänu inimeste terviseteadlikkusele seoses koroonaviirusega ning üldisele viimaste aastate tendentsile, mille kohaselt on gripi vastu vaktsineerimine olnud kogu Euroopas tõusuteel,» rääkis Mölder pressiesindaja teatel.

Sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt märkis, et tänavune olukord vaktsiiniga kujunes eri olukordade koosmõjul ja kellelegi näpuga näidata ei ole mõtet. «See ei tähenda, et me peaksime olukorraga leppima. Osade riskirühmade riiklikult toetatud vaktsineerimist on õnneks paaril viimasel aastal küll läbi viidud, kuid see ei lahenda ega mõjuta kuidagi eraturul toimuvat,» rääkis ta.