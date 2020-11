Naiskodukaitsjad koovad ajateenijatele sokke

Kuigi jõuludeni on veel aega, käib praegu usin kudumistöö, et varustada kaitseväes aega teenivad Hiiumaa ajateenijad käsitsikootud villaste sokkidega - algatuse taga on Hiiumaa naiskodukaitsjad ja plaanis kududa 26 sokipaari, kirjutab Hiiu Leht.