Minu seisukoht tuleneb sellest, mis on meie eesmärk. Kui me tahame täielikku uurimist, siis see tähendab võibolla ka seda, et laev tuleb üles tõsta. Kui me seame sihid osaliste uurimiste suunas, siis võibolla tõesti piisab sukeldumistest või võibolla mingitest muudest osalistest tegevustest. Aga kui uurimine on osaline, siis saab ka see tõde olema osaline.