Ülemiste ühisterminali ehitus algab järgmisel aastal

«Rail Balticu Ülemiste ühisterminali eelprojekti kallal on käinud juba aasta jagu väga põhjalik töö, mille käigus oleme jõudnud lahenduseni, kus on arvesse võetud eri osapoolte soove, võimalusi ja piirkonna tulevikuplaane. See pole kaugeltki ainult Rail Balticu projekt, tegu on ühistranspordisõlmega, mis läheb tulevikus korda igale linnaelanikule ja külalisele. Sellest, täna veel kohati laokil asumist saab üks olulisemaid tuiksooni, mis ühtlasi liidab lennujaama ja kogu Ülemiste piirkonna kesklinnaga. Kopa tahame maasse lüüa juba järgmisel aastal,» lausus Grünberg.