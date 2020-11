Viimsi vald jagab abivajajatele kaitsemaske

Vallavanem Illar Lemetti sõnul on koroonaviiruse levikut puudutav olukord Eestis jälle väga tõsine. «Hoolitseme ühiselt, et kõigil meie pereliikmetel oleks alati kasutada näomask ja et seda osataks korrektselt kanda. Kattes avalikes siseruumides ja ühistranspordis suu ja nina näitame, et hoolime. Maski kandmine on saamas tavapäraseks tegevuseks ja see võib reaalselt elusid päästa. Mitte keegi ei pea ilma maskita käima seetõttu, et ta ei saa selle ostmist endale rahaliselt lubada,» lausus vallavanem.