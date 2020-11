Ratas: ministeeriumide autokasutusreeglid tuleb selgeks teha

Ratase sõnul pöördus ta neljapäeval nii valitsuskabineti kui ka riigisekretäri poole, et saaks selgeks, kuidas ikkagi on mõistlik ametiautosid kasutada. «Et kuidas me lahendame siis käimise poes, kinos, maal - tuleb teha selge reeglistik,» ütles Ratas.

Tema sõnul on ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps vabandanud ja kinnitanud, et tema käitumine auto kasutamisel läks proportsioonidest välja. «Samas võime kohe küsida, et millised need proportsioonid siis on? Kas kolm korda nädalas, üks kord nädalas, viis korda nädalas? See tuleb selgeks teha,» ütles Ratas.

Tema sõnul ootab ta vastust riigisekretärilt ja sõna võiks sekka öelda ka riigikontroll.