«Olin MyFitrnessi spordiklubi liige ja tasusin igakuist tasu. Juhtus nii, et mais sattusin ma vanglasse. Pärast vabanemist oktoobris avastasin, et spordiklubi on andnud nõuded mu tasumata kuumaksete eest üle inkassofirmale ja mul on kogunenud soliidne võlg,» rääkis mees venekeelsele Postimehele.