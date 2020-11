VIDEO ⟩ Ministrikandidaadid lubavad seista Estonia laevahuku uurimise ja õpetajate palgatõusu eest

Selles valitsuses on vahetunud juba seitse ministrit. Miks oli vaja veel selline vangerdus ette võtta?

Aab: See oleks hea küsimus peaministrile. Kaalutakse erinevaid kandidaate ja kui ükskord oled vastutuse võtnud, siis tuleb ka see vastutus võtta.

Kas põhjus peitub ka selles, et teie pikk patukahetsusperiood sai läbi ja oli ülim aeg teid edutada tähtsamale ministripositsioonile?

Aab: Väga raske on võrrelda neid ministripositsioone, mis on kõrgem, mis madalam. Patukahetsusest… eks ma kahetsen ikka oma tegusid, mis ei ole head. Loodan, et oma tööga suudan kuidagi korvata.