Koolipoiss meisterdas päästekomandole pingi

«Kui ma sain teada, et tuleb teha loovtöö siis ma teadsin, et annetan selle kuskile,» rääkis üheksandas klassis õppiv Richard. Pingi otsustas ta meisterdada seetõttu, et see nõuab rohkem tööd ja kasu saavad sellest mitu inimest, selgitas ta. Isa abiga meisterdatud pink kingiti üksmeelselt linnaosa päästekomandole, kus töötab ka tema lähedane.