Ministritoolilt taandunud Reps saab kopsaka puhkusehüvitise

Kurm selgitas, et seaduse järgi kasutamata puhkuseosa viiakse üle järgmisesse kalendriaastasse, kuid see aegub aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse.

Hiljuti kirjutas Õhtuleht, et Reps kasutab ministeeriumi vara ja autojuhti ka näiteks laste kooli sõidutamisel. Lisaks olid nad uurinud ministrilt, kas ka Horvaatiasse sõites kasutas minister ametiautot, millele Mailis Reps vastas, et seda ta ei teinud. Veidi hiljem kirjutas haridusminister sotsiaalmeediasse, et andis ajakirjanikele lühikese kommentaari, kus ta eksis ühes kohas. «Olen tõepoolest ametiautoga ka paari aasta eest korra Horvaatias käinud. Palun vabandust, et ma seda kohe ei mäletanud,» kirjutas ta.