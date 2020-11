FOTOD ⟩ Kohtla-Nõmmel likvideeriti ligi 14 000 kuupmeetrit reostust

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna projektijuhi Raimo Jaaksoo sõnul kaevati reostunud pinnas välja keskmiselt kahe meetri sügavuselt kuni paekivi pinnani. «Täielikult puhastati ka kõige reostunum ala vanade maapealsete küttemahutite piirkonnas ning enam pole maapinnal poolvedelaid õlijääke. Reostuse levik on nüüd peatatud ja tulevikus on võimalik ala taas kasutusele võtta,» lausus Jaaksoo.

Kui 2013. aastal tehtud uuring näitas, et objekti kõige suuremas reostuskoldes on poolvedelaid õlijääke umbes 1000 m3, kuid tegelikult oli õlijäätmeid eeldatust oluliselt vähem. Selle arvelt õnnestus Jaaksoo sõnul eemaldada oluliselt rohkem reostunud pinnast.

Kohtla-Nõmme endise rehvitehase jääkreostus on likvideeritud.

Kohtla-Nõmme endine rehvitehas on Life IP CleanEST programmi esimene objekt, kus kopp jääkreostuse likvideerimiseks maasse löödi. Kohtla-Nõmme pärandreostuse juured ulatuvad eelmise sajandi 30-ndatesse, kui territooriumil tegutses Briti kapitalil rajatud õlitehas ning nõukogude ajal rehvitehas.

Life IP CleanEST on veekogude parandamiseks ellu kutsutud projekt ning esimene nii ulatuslik ja suure mõjuga ettevõtmine Ida-ja Lääne-Virumaal, kuhu on haaratud nii jõgesid, rannikualade veekogusid kui ka jääkreostusobjekte, millest mõne puhul on reostus alguse saanud juba eelmise sajandi keskpaigas.