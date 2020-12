Laupäeval avatakse Nõmme liuväli

«Nõmme uisupark on nõmmekate seas väga populaarne ja hea meel on teatada, et uisuparki saab külastada juba alates sellest laupäevast,» sõnas Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis. «Uisupark on koht, kus saab kogeda põnevaid elamusi jääl, unustades seejuures kõik muremõtted ja lihtsalt keskenduda koos pereliikmetega toredale ajaveetmisele. Küll aga panen kõigile südamele, et külastades oleksime teineteisega arvestavad ning kannaksime maski,» lisas ta.

Tänavune hooaeg Nõmme Gümnaasiumi hoovis on uisupargil juba kolmas. Esimesel kahel hooajal oli uisupark avatud kummalgi aastal täpselt sada päeva. Uisupargi populaarsusest räägib ka asjaolu, et kahe eelneva hooaja jooksul külastati uisuparki kokku 38 118 korral, sealhulgas on koolilaste poolt tehtud 15 648 külastust. Mis tähendab, et iga lahtioleku päev on uisuparki külastanud keskmiselt 191 inimest ja iga lahtioleku tunni kohta oli jääväljakul keskmiselt 17 uisutajat.

Nõmme uisuväljaku suurus on 600 ruutmeetrit, lisaks teenindusala umbes 250 ruutmeetrit. Kokku seega 850 ruutmeetrit nii külastajate teenindamiseks kui uisutamiseks ja seda kõike värskes õhus. Keskmiselt on ühe külastaja jaoks ruumi olnud umbes 50 ruutmeetrit.

«Nendest numbritest on Nõmme Uisupargi kontekstis täna oluline rääkida, sest: uisutamine värskes õhus on ohutu ja liikumine tervislik. Nagu ülal kirjeldatud numbritest nähtub on Nõmme Uisupargis piisavalt ruumi iga külastaja jaoks,» kinnitas Nõmme uisupargi tiimi nimel Fred Randver, lisades et uisupargi meeskond lähtub oma tegevuses kõigist täna kehtivatest niinimetatud uutest normidest, olgu selleks desinfitseerimisvahendite kasutamine või maski või visiiri kandmine seal kus vajalik. «Samas uiskude desinfitseerimine on toimunud peale igat uisukasutust ka eelnevatel hooaegadel,» kinnitas Randver.

Uisupargi külastamisel on maski kandmine kohustuslik. Maski on võimalik saada uisupargi kassast. Samuti tuleb jälgida uisupargi töötajate juhiseid. Pileteid on võimalik osta e-poest ja kohapeal kassast.

Uisutada saab iga ilmaga, iga päev kella 10-21. Kuna jääväljaku all on külmutusseadmed, siis saab heitlikele ilmaoludele vaatamata garanteerida jää olemasolu.