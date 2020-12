Tallinnas astuvad ametisse kõrged riigiametnikud

«Kunagi varem pole ühelgi konkursil nii palju kandidaate osalenud. Kõige tähtsam, et tulevad inimesed, kellel on nii juhtimise kui ka valdkonna kogemusi ja kellel on ka tahe oma valdkonda arendada ja muutusi ellu viia,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

«See on väga suur au ja väga suur väljakutse ja annan endast parima. Olen kultuurivaldkonnas tegev olnud 17 aastat erinevatel ametikohtadel. Viimane amet oli kunstide asekantsler, mis andis valdkonnast väga laia pildi ja selles ametis olen kokku puutunud ka spordivaldkonna probleemidega,» lausus Sein.

«Minu esimene väljakutse on ühendameti edukas käivitamine. Teine väljakutse on arenguvisiooni Tallinn 2035 kultuuri ning spordi ja liikumisharrastuse rakenduskavade väljatöötamine,» rääkis Sein linnavalitsuse pressikonverentsil.

Hillar Sein on omandanud kõrghariduse Viljandi Kultuuriakadeemias ning omab muljetavaldavat kogemust teatri valdkonnas. Ta on panustanud mitmete kultuuriasutuste nõukogude töös ning juhtinud erinevaid struktuurüksusi ja organisatsioone. Tema juhtimisel viidi Ugala teatris läbi ulatuslikud muudatused ja reorganiseerimine. Viimased seitse aastat on Hillar Sein töötanud Kultuuriministeeriumis. Ta alustas oma karjääri teatri nõunikuna ning hiljem oli viis aastat kunstide asekantsler. Asekantslerina vastutas ta seitsme kaunite kunstide valdkonna eest ning oli ühtlasi spordi teemade inforingis. Ta omab ülevaadet riiklikul tasandil spordi valdkonnast, selle strateegilistest eesmärkidest ning kitsaskohtadest. Ta on edukalt juhtinud erineva suurusega meeskondi ja tal on väga kõrge motivatsioon astuda kultuuri- ja spordiameti juhi rolli. Teda innustab tulemuslik töö, hea meeskond ja koostöö erinevate huvigruppidega, öeldakse tema kohta linnavalitsuse korralduse seletuskirjas.

Raido Roop FOTO: Erakogu

Tuleva aasta 1. jaanuarist alustab Tallinna straeegilise planeerimise teenistuse juhi ametis tööd Raido Roop. «Umbes 15 aastat olen tegutsend arengukavade ja ruumilise planeerimise valdkonnas. Sellest kuus aastat olen olnud erasektoris konsultant ja viimased üheksa aastat töötanud rahandusministeeriumis. Seal olen viimased viis aastat vedanud riigihalduse ministri kõrval riigireformi,» rääkis Roop.