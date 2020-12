Kõlvart: Tallinna õpilased järgmisel nädalal koolivaheajale ei lähe

Linnapea selgitas «Ringvaates» , et tänasel Tallinna koolijuhtide kriisikoosolekul otsustati jätkata gümnaasiumiosa distantsõpet ka järgmisel nädalal. Samuti jõuti otsusele, et ka põhikooli õpilastele tuleb pakkuda distantsilist loovõppe tegevust. «See pole päris klassikaline õppetegevus, aga samas säiliks kooli ja õpilaste vahel kontakt,» märkis Kõlvart.

Mis puutub jaanuarikuusse, siis Kõlvarti arvates oleks valitsusel juba praegu vaja öelda, millised on järgnevad võimalikud stsenaariumid. «Ma arvan, et me peame ausalt tunnistama, et tõenäoliselt olukord hakkab halvenema ja lähtuvalt sellest juba praegu oleks vaja kommunikeerida, milleks me peame olema valmis,» arvas linnapea.