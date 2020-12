Põhjuseks on asjaolu, et tänaseks, 11. detsembriks planeeritud volikogu istung lükati edasi 30. detsembrile. Otsuse teinud Narva volikogu aseesimees Larissa Olenina selgitas seda osade saadikute eneseisolatsiooniga.

Seega lükkus ühtlasi edasi ka nii uue linnapea kui volikogu esimehe valimine. Fraktsiooni «Meie Narva» ning tõenäolise linnapeakandidaadi Katri Raigi sõnul oli selline käik arusaamatu, sest Narvas eriolukorda pole ning nõnda puudub ka vajadus istungi edasilükkamiseks. Kuna on tõenäoline, et 30. detsembril on juba järgmised saadikud eneseisolatsioonis, siis kardab Raik, et senine võim plaanib venitamistaktikat kasutades liikuda volikogu laialisaatmise suunas.