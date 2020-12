Kumu juht: muuseumid on ilmselt kõige turvalisemad paigad

Sirje Helme kommenteeris Postimehele, et kui koroonaviiruse leviku numbrid näitavad hirmutavat tõusu, eriti harjumaal, siis ta ei saa kahjuks sellele vastu vaielda. «Meile tuli see otsus järsku. Me lootsime, et muuseume ei panda kinni, kuna võrreldes mõne muu asutusega, kus inimesed käivad, on muuseumid ilmselt kõige turvalisemad paigad,» põhjendas Helme. Ta lisas, et muuseumid on avarad, õhurikkad ja hästi hoitud. «Aga noh, see otsus on tehtud,» nentis Kumu juht.