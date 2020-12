Juudi vana kalmistu Tallinnas saab 400 000 euro eest väärika ilme

«Hanke võitnud Loovmaastik OÜ arhitektide ees seisab üsna vastutusrikas ülesanne kujundada endisest kalmistualast diskreetne roheala, kus on arvestatud nii paiga ajaloolise tähenduse kui ka praeguste linlaste ootustega. Ent juba eelmisel aastal koostatud eskiisprojektis on neid mõlemaid pooli arvesse võetud. Endine kalmistuala Magasini 27 jaotatakse kaheks: markeeritud matmispaikade ja kabeli asukohaga rahualaks ja kõigile jalutajatele avatud puhkealaks. Kavas on restaureerida müürid, rajada teed ja haljastus, paigaldada pingid ja valgustus,» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.