PERH võtab psühhiaatriakliiniku rajamiseks 25 miljonit eurot laenu

Seewaldi mõisa alal asuvad psühhiaatriakliiniku ravihooned on üle 100 aasta vanad ja need on 21 eraldi hoones, väljaspool Mustamäe meditsiinilinnakut. «Uued hooned saavad Mustamäe meditsiinilinnaku osaks, mis võimaldab meil pakkuda patsientidele kõrgetasemelist tervishoiuteenust,» ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu.