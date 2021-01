Keskpäevatund ⟩ Marina Kaljuranna jätkuvalt kõrge populaarsus on üllatav

Ajakirjanik Priit Hõbemäe sõnul on Marina Kaljuranna teine koht kõige usaldusväärsemate poliitikute tabelis üllatav, kuna ta ei ole aasta jooksul avalikkuse ees olnud. «Kaljurand tegutseb europarlamendis, ma olin ausalt öeldes tema olemasolu unustanud,» ütles Hõbemägi.

Kuku raadio peatoimetaja Ainar Ruussaare sõnul ei tasu unustada, et Marina Kaljurand oli aastal 2016 kõige populaarsem presidendikandidaat. Ta lisas, et Kaljurand on populaarne ka Eesti venelaste seas, kuna ta räägib hästi vene keelt ja esineb sageli venekeelses meedias. Ruussaar meenutas, et Kaljuranne populaarsus sai alguse juba 2007. aastal pronksiöö ajal, kui ta võitles Eesti suursaadikuna Moskvas saatkonda tunginud märatsejatega.

Marek Strandberg märkis, et tabelis olevatel poliitikutel on omad suhtekorraldajad, kes kujundavad poliitikute kuvandit ja sisuliselt on tegemist maksumaksja raha eest koostatava kuvandiga.

Hõbemäe sõnul see Kaljuranna kõrget kohta tabelis siiski ei selgita.

Sotsiaalminister Tanel Kiige esikoht ei olnud saatejuhtide hinnangul üllatav, kuna ta on rahuliku suhtlusstiiliga ja on pidevalt pildis, esitades koroonaviirusega võitlemise sõnumeid.

Mart ja Martin Helme ning Jaak Madisoni asumine kõige ebausaldusväärsemate poliitikute nimekirja tipus võib saatejuhtide hinnangul seletada poliitilise polariseerumisega.

Eesti elanikud usaldavad poliitikutest kõige enam Tanel Kiike, Marina Kaljuranda ja Kersti Kaljulaidi, selgub Kantar Emori tehtud poliitikute usaldamise uuringust.

2019. aasta kevadel usaldas Kaljuranda 59 protsenti eestimaalastest ning eelmise aasta detsembris juba oluliselt vähem ehk 48 protsenti. Eesti praegust presidenti Kersti Kaljulaidi usaldab ka 48 protsenti elanikest, alla 35-aastaste hulgas on tema usaldusväärsus kõige kõrgem ehk 59 protsenti.

Poliitikute usaldusväärsuse pingereas esikohal on Tanel Kiik, keda usaldab ligi pool Eesti elanikest.

Kantar Emori juhtekspert Aivar Voog märkis, et Tanel Kiik sotsiaalministrina on rohkelt meediakajastust saanud poliitik, kes vaatamata noorusele oma tasakaaluka ning rahustava esinemisstiiliga sobitub hästi praegusesse kriisisituatsiooni ning on jõudnud poliitikute usaldusväärsuse edetabelis tippu.

Tanel Kiige usaldus on kõrgeim põhiliselt üle 65-aastaste elanike hulgas.

Mitte-eestlaste jaoks on selgelt kõige usaldusväärsem Mihhail Kõlvart, kelle usaldusväärsus kõikide elanike seas on kasvanud 31 protsendilt 44 protsendile.

Üle poole eestimaalastest ei usalda Mart Helmet, Martin Helmet ja Jaak Madisoni, neid usaldavad põhiliselt vaid EKRE valijad.

Andmed põhinevad Kantar Emori läbi viidud üle-eestilise esindusliku valimiga veebiuuringutel 2019. aasta juunis, septembris, detsembris ning eelmise aasta maikuus ja detsembris, igas neis küsitleti vähemalt 1100 elanikku vanuses 15–84. Uuringus paluti vastajatel hinnata, keda nad nimetatud poliitikutest usaldavad, keda ei usalda ning kelle kohta ei oska arvamust avaldada.