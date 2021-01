Kasparov kutsub seoses Trumpi blokeerimisega Twitteris Navalnõi avalikule debatile

Male maailmameistrist eksiilis asuv Vene opositisonäär Garri Kasparov kirjutab Ehho Moskvõ blogis , et Donald Trumpi Twitteri konto sulgemise üle arutatakse venekeelses segmendis tormiliselt. Ta ütleb, et teema on oluline ja mitmetähenduslik, on nii poolt kui vastuargumente.

«Samas jääb mulje, et enamus võtab USA sotsiaalvõrgustiku juhatuse otsust üheselt kui fakti tsensuuri kohta. Minu meelest on selline hinnang liiga lihtsakoeline ja seotud USA poliitika teatud erisuste mittetundmisega. Viimaste aastate jooksul olen ingliskeelses meedias palju kirjutanud vaba infovahetuse suhtest sotsiaalvõrgustike vastutusega seal ilmuva sisu eest. Olen hästi kursis olukorraga USA siseselt ja olen veendunud, et Twitteri juhatuse osus oli antud olukorras täiesti õigustatud. Pidades silmas teema erilist tähtsust, mis on seotud sõnavabadusega laiemalt, leian, et seda oleks õige arutada debati vormis,» kirjutab Kasparov.