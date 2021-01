Mikser: peaministri tagasiastumine oli vältimatu

«Enne, kui hakata Jüri Ratast ennastunustavalt kiitma otsuse eest, mis oli kujunenud olukorras nagunii vältimatu, tuleks viimasele kahele aastale tagasi vaadata ja anda aus hinnang tema teise ametiaja tulemuste skoorile. Loodan, et see hinnang saab olema karm ja õiglane ja et nüüd juba endisele peaministriparteile antakse võimalus tegelda mõnda aega sisekaemusega opositsioonipingilt,» märkis Mikser oma sotsiaalmeediapostituses.

«Esiteks. Äärmuslaste võimule toomine ja Eesti maine järjepidev kahjustamine, eriti aga paljusid Eesti inimesi ja erinevaid vähemusi vaenava poliitilise retoorika legitimiseerimine on asjad, mille eest Ratas vahetult vastutab ja mille korda seadmine võtab ka parimal juhul aega aastaid. Tänaseks kavandatud Eesti ühiskonna lõhkumise referendumi ärajäämine on selles tervenemisprotsessis ainult esimene väike-väike samm,» nentis ta.

«Teiseks. Järjekordse kahtlustuse saamine erakonna ebaseaduslikus rahastamises või selle katses näitab samuti, et Keskerakond ei ole moraalselt kõlblik kandma valitsusvastutust. See, kui Eesti juhtiva erakonna liider ei tea ega tahagi teada, kust jõuab raha tema partei kassasse, on peaaegu sama halb, kui oleks võimalus, et ta oli kõigest toimunust teadlik. Muidugi kehtib Eestis süütuse presumptsioon, kuid poliitilise usalduse taastumine eeldab kõigi kahtluste ammendavat hajutamist, seda enam, et tegu ei ole ainsa lahendust ootava Keskerakonna rahastamissegadusega, samuti mitte Ratase parteijuhiks oleku aja esimesega,» leidis Mikser.

«Kolmandaks. Eelmainitu kõrval võivad sootuks meelest minna või ebaoluliseks taanduda Ratase teise valitsuse ülejäänud "saavutused", nagu Eesti pensionisüsteemi lammutamine või ka mitmed hilinenud ja kaheldavad sammud koroonakriisi lahendamisel. Ometi ei tohiks ka need teod ja tegematajätmised jääda õiglase hinnanguta,» märkis ta.

Mikseri hinnangul on igal juhul Eesti poliitilise tervise ja poliitika usaldusväärsuse taastamiseks ülimalt oluline, et nii Jüri Ratas kui Keskerakond pandaks varumeeste pingile järele mõtlema, järeldusi tegema ja sisemiselt puhastuma - vähemasti seniks, kuni teisipäeval alanud korruptsioonikaasus on saanud lahenduse ja erakonna rahaasjad selgeks.

«Kui Keskerakonda peaks ees ootama suurte annetuste tagastamine ja varasema trahvi täitmisele pööramine, siis on igasuguste kiusatuste vältimiseks ja moraalse õigluse tagamiseks oluline seegi, et neid kohustusi tuleks täita olukorras, kus erakonnal pole võimalik kasutada võimupositsioonist tulenevat administratiivset ressurssi. Lisaks valitsusest välja kolimisele tuleks Keskerakond selleks mõistagi tagandada ka Tallinna linna ainujuhtimisest,» leidis Mikser.