FOTOD ⟩ Hillar Teder ja Kersti Kracht võeti kohtu otsusel vahi alla

Tederi kaitsja Sandra-Kristin Kärner ja Krachti kaitsja Sander Potisepp kinnitasid BNS-ile, et nad vaidlustavad oma kaitsealuste vahistamise kindlasti Tallinna ringkonnakohtus.

Tederit ja Korbi kahtlustustakse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Teder annetab Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et viimane kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, et kindlustada Porto Francole soodsad otsused KredExi kriisiabimeetmete kasutamisel. Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata, sest Tederi ning Krachti pidasid kaitsepolitseiameti töötajad kinni.