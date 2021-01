Urmas Reinsalu: Eesti pole olnud väike, nurgas kaasanoogutav riik

Bulgakovit parafraseerides: (Keskerakonna peasekretär) Mihhail Korb oli juba raha küsimas käinud. Annuška oli juba õlipudeli ostnud.

Millest teil on praegu välisministriametist lahkudes kahju? Kas oli midagi, mida oleks tahtnud kindlasti jätkata?

Poliitikas on see tavaline. Raamatus «Jah, härra minister» öeldakse, et just siis, sel päeval, kui poliitik tunneb, et tal on amet selge – just siis tuleb tegelikus elus amet maha panna. Nautisin seda kahte aastat. Oli väga põnev ja inspireeriv, ülimalt intensiivne aeg – hoopis erakordne maailm. Kindlasti mõtlen, et tahaks seda ka kuidagi terviklikumalt kokku võtta.

USAs oldi enne presidendivalimisi väga lõhestunud, nüüdseks on kired pealtnäha veidi vaibumas. Kuidas meie omavahelised suhted administratsiooni vahetudes võiksid muutuda?

Suhted peavad olema külmaverelised. Sest meie suhted USAga ei tulene mitte sellest, kas meile sümpatiseerib üks või teine sisepoliitiline joon. Arusaadavalt on inimestel oma vaated. Aga meie jaoks tähendab USA kaljukindel joon allesjäämist, tagatist, et meid ei võeta sõjalise jõuga osaliselt või tervikuna üle. Järelikult pole välispoliitilises loogikas sellele sõprusele allesjäämise seisukohast mingisugust alternatiivi.

Meil on eeldused arvata, et suudame ka uue USA administratsiooniga huvitavaid initsiatiive luua. Tahaks loota, et võimekus, mille arendasime erisuhte tugevdamiseks välja viimase kahe aasta jooksul – et sellest lähteloogikast tulenevalt astutakse ka uuele administratsioonile huvitavates teemades samme.

Minu loogika oli USAga suhteid arendades see, et me ei peaks ainumalt tegelema enda eluliste küsimustega, oma julgeolekudefitsiidiga, vaid peaksime leidma ka muid teemasid, kus USA-l oleks huvi meiega koostööd teha. Julgeolekunõukogu liikmelisus andis selleks esimesel aastal hea võimaluse. Leian, et me peaksime seda kordama, kui uus adminsitratsioon on kandakinnitanud.

Kas te tõesti ütlete, et Trumpi ajal Atlandi-ülesed suhted ei halvenenud?

Üks asi on poliitiliste liidrite retoorika, aga teine vaadata USA praktilisi samme – mis puudutavad ka tegevust NATO-s. Üldine käekiri oli ikkagi selge ja tugev. Küsimus, kas need suhted on meie jaoks poleemiselt jahedad, siis vastus on üheselt jaatav. Ametisse asudes sõnastasingi Eesti välispoliitika kõige tähtsama tahu, mis puudutab meie rahvusvahelist tegevust nii Euroopas, kui ka üle Atlandi.

See on, et USA ja Euroopa suhted laias plaanis peaksid olema head. See on eeldus, et USA on valmis osalema oma panusega tugevalt Euroopa kaitsmises ja et ei tekiks vastastikku seljapööramist. Sestap on meile oluline tälepanelikult ja pingsalt jälgida mõningaid Euroopa – eesotsas Prantsusmaa – initsiatiive nö strateegilise autonoomia ülesehitamisel. Kui see hakkab kätkema petlikku illusiooni otsekui Euroopa võiks julgeolekuliselt elada lahus USA-st, on see meile juba instinktiivselt äärmiselt ohtlik.