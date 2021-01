Signe Riisalo asendusliikmena asub riigikogus tööle Margit Sutrop

Ka otsuse pidi Sutrop kiiresti langetama. «Vahepealse 24 tunni jooksul pidasingi kolleegidega nõu, kas ja kuidas on võimalik pooleli jäävaid töid ja ülesandeid nii jagada, et kõik tehtud saaks. Kõige raskem on loobuda eetikakeskuse juhataja kohast, sest see on minu enda sünnitatud «lapsuke» ja osa minu identiteedist.»

«Miks otsustasin riigikogu liikme töö vastu võtta? Hariduse- ja teaduse teemad on mulle olulised ja hingelähedased, usun, et nende valdkondade arengu eest on vaja jõuliselt seista. Eestikeelse kooli arenguks on vaja teha reaalseid tegusid. Teaduse olulisust kiputakse paraku ikka alahindama. Kõrghariduse osas on vaja otsuseid. Loodan Riigikogus aidata kaasa ka Eesti tervishoiu arengule, sest haiglate eetikakomiteede töös osalemise kaudu näen ka siin arenguvõimalusi,» on Sutrop lootusrikas.