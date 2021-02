Uuring: enamik eestlasi ei usu kapo sekkumist poliitikasse

Esiteks paluti hinnata riigi peaprokuröri Andres Parmase välja toodud versiooni, mille järgi toimus kahtlusaluste kinnipidamine just konkreetsel kuupäeval seetõttu, et kõik kahtlustatavad olid siis Eestis ning oli oluline, et kinnipidamised toimuksid samaaegselt. Seda peab väga või pigem tõenäoliseks 59 protsenti, pigem mitte või üldse mitte tõenäoliseks 24 protsenti ning 16 protsenti ei osanud öelda.