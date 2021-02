Eesti NATO Ühing sai 20-aastaseks

Eesti NATO Ühingu üks eesmärke on noorte harimine riigikaitse alal ning ühingu liikmed annavad riigikaitse tunde, korraldavad ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate suvekooli, panustavad kübertuvalisusesse ja riigikaitsesse.

«On väga oluline, et noores põlvkonnas tugevneks kaitsetahe. Riigi kaitsevõime aluseks on igaühe valmisolek oma kodumaad kaitsta,» ütles Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees Marko Mihkelson.

Viimastel aastatel on ühingu erilise tähelepanu all infosõja vastu võitlemine. Selle raames on loodud ka sotsiaalkampaania Tõe Sõna, mis räägib lähemalt 21. sajandi infosõjast, sellest, milleks ja kuidas seda peetakse ning kuidas igaühest võib saada infosõdur.