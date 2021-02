Eesti Raudtee uus juht: Tartu liinil tuleb viia kiirus 160ni, sellega on kiire

«Aasta lõpus saime ülesande alustada kiiruste tõstmist 160 kilomeetrini tunnis Tartu ja Narva suunal. Eriti tähtis on Tartu suund, sest sinna peaks tulema elektrifitseerimine esimesena. Enne tahame aga kindlasti kurvide õgvendamised ära teha, sest muidu peame pärast kõik ümber tegema. Nende projektidega on üsna kiire», rääkis Zimmermann.

Uus juht lisas, et Eesti raudteetaristu täielik elektrifitseerimine võtab hinnanguliselt 10 aastat ja maksab ligi 400 miljoni. «Meie õnneks toimuks elektrifitseerimine osaliselt täiesti uutes kohtades. See tähendab, et me ei pea vanu süsteeme välja vahetama. Kui rahad on olemas ja liiklus ei sega, on lootust, et saame ka kiiremini tehtud.»

Zimmermann täpsustas, et kuigi eeltööd selle nimel juba käivad, siis lõplikku otsust veel elektrifitseerimise kohta tulnud ei ole.

Sadamatega ei konkureerita

Eesti Raudtee uuele juhile on pandud eesmärk suurendada ka kaubamahte. Zimmermann selgitas, et Venemaalt siiski ülisuuri kaubaartiklid tulemas ei ole. «On selge, et me ei saa loota suurtele kaubaveomahtudele, mis puudutab strateegilisi ressursse. Näiteks süsi ja nafta liiguvad läbi Venemaa sadamate. Aga on ka väga palju kaupu, mida tarnitakse mitte miljonites tonnides, vaid sadades ja kümnetes tonnides. Need on meie jaoks huvitavad väljakutsed ja info ütleb, et neid oleks võimalik panna läbi Eesti sõitma.»

Rail Balticus (RB) näeb riigiettevõtte juht partnerit. «Rail Baltic ei ole kindlasti meie konkurent. Nemad töötavad põhja-lõuna suunas, meie töötame ida-suunas. Pigem on meil ühised objektid, näiteks Ülemiste terminal, kus peatuvad mõlema rongid.»

Zimmermann täpsustas, et RBga on võimalik leida koostöökohti. «Kui tulevikku vaadata, siis Eesti Raudtee investeerib kaasaegsesse signalisatsioonisüsteemi kui ka elektrifitseerimisse. Kuna Rail Balticul on sarnased süsteemid, võime leida isegi ühise sünergia, kuidas neid süsteeme hooldada ja inimesi nende erialade peale koolitada.

Peterburi ühendus

Mida loodab Zimmermann enda ametiaja ära teha? «Tahaksin näha, et meie raudteede signalisatsioon oleks uuendatud. Et meil oleks ka korralik liiklusjuhtimiskeskus. Tahaksin, et kui rongid hilinevad, siis uus graafik tekiks automaatselt.»

Ka käis Zimmermann välja Venemaa-suunalise projekti. «Tegelikult võiks Peterburi vahel käia selline nn poolkiirrong. Kui me saame sõita 160ga Narvani ja suudame lahendada piirikontrolli küsimuse, siis võiks ka Peterburi vahel olla korralik rongiühendus,» ütles Eesti raudtee juht, lisades, et Moskva liin jääks siiski öörongiks.