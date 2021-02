Aasta liikluses: avariide tagajärjed muutusid raskemaks

Kolmapäeval tegi transpordiamet valitsuse liikluskomisjonis 2020. aasta liiklusõnnetustest ülevaate, mis hõlmas ühe sõidukiga õnnetusi, sõidukite kokkupõrkeid, jalakäijaõnnetusi ning muid liiklusõnnetusi. «Kuigi möödunud aastal oli üpris pehme talv ning teeolud tänu sellele head, siis ei hoidnud see ära väga raskeid liiklusõnnetusi. Lõppenud aastal hukkus 60 inimest, keda enam tagasi tuua ei saa,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

«Iga õnnetus on ennetatav, kuid see eeldab kõigi liiklejate panust. Sel aastal pole ka talv taeva jäänud, mistõttu teed on libedad ning võib tekkida olukordi, kus lumesahad ei jõua õigeks ajaks kõikjale. Liigelge ohutult ning olukorrale vastava kiirusega,» lisas Aas.