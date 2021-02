Klandorfi soovitatud taksoteenus odav variant pole

Tallinna linna kodulehel seisab, et sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada enda vajadustele vastavat sõidukit sõitmiseks tema toimetulekuks vajalikesse sihtkohtadesse ning taksoveoteenust osutatakse linna haldusterritooriumil ja linna piirist kuni 30 km kaugusele ja sealt tagasi. Lehel allapoole liikudes on leitavad teenuse määrad.