FOTOD ⟩ Tallinna kesklinna kerkib Eesti kõrgeim büroohoone

Kokku on kvartais 77 000 m² brutopinda ja 36 000 m² üüripinda, sinna kerkib kolm omavahel ühendatud hoonet ja neid ühendav parkimismaja. 2024. aasta jooksul on kavas valmis ehitada 9-korruseline üürikorteritega hoone ning 15-korruseline ja 28-korruseline ärihoone.

Arendaja Kapiteli koguinvesteering kvartalisse on ligikaudu 100 miljonit eurot. Merko Ehitus Eestiga sõlmis Kapitel ligi 14 miljoni eurose lepingu ning plaan on kogu kvartal valmis saada 2024. aasta keskel, lubas Kapiteli juhatuse esimees Taavi Ojala.

Merko jaoks on Liivalaia kvartali ehitus üks mastaapsemaid ja nõudlikumaid, sest töid tuleb teha liiklustihedas kesklinnas. «Hoonete tehnilised lahendused on uuenduslikud – jahutus- ja küttevajaduse osaliseks katmiseks kasutatakse energiavaiu, kompleksi teenindab 18 lifti, millest osa on kiirliftid, büroodesse tuleb kõrgema klassi sisekliima. Lisaks rajatakse pargi- ja haljasalasid ligi pooleteise jalgpalliväljaku suurusele alale,» sõnas Merko Ehitus Eesti üldehitusdivisjoni direktor Marek Hergauk.