Kolmapäeva öösel tuleb kuni 29 kraadi külma

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-8, saartel puhanguti 12, öö hakul kuni 15 m/s, hommikuks veidi nõrgeneb. Külma on 17-23 kraadi, Kirde-Eestis langeb temperatuur paiguti 24-29 miinuskraadini, rannikul on külma 9-14 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kirdetuul 2-6 m/s. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Külma on 23-27 kraadi.

Ennelõuna on vähese ja vahelduva pilvisusega, pärastlõunal lõuna poolt alates pilvkate tiheneb. Õhtul võib kohati vähest lund sadada. Puhub idakaare tuul 2-8, saarte rannikul puhanguti 12 m/s. Külma on 10-16 rannikul kohati 7-9 kraadi.