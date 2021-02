GALERII ⟩ NATO arendusväejuhatuse ülem külastas Eestit

Ameerika Ühendriikides Norfolkis asuv NATO arendusväejuhatus on üks kahest NATO strateegilisest väejuhatusest. Väejuhatuse eesmärk on analüüsida ja kaardistada milliseks on kujunemas tuleviku lahingutegevus ja sõjapidamise keskkond ning töötada välja vastavaid doktriine ja arengukavasid, et NATO oleks valmis vastama tuleviku väljakutsetele.