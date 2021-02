Kaja Kallas: Eesti terviseks võiks võtta pitsi pereringis ja hoiduda massikogunemistest

Kallas märkis, et kevadega võrreldes teame koroonaviirusest palju rohkem. Samas tõdes ta, et inimeste ohutaju on alanenud ja põhilised nakkuskolded on praegu töökohtades ja kodudes. «Kui tööandjad ise ütleksid, et palun minge kõik distantstööle, siis saaksime nakkuskordaja juba alla,» ütles peaminister. Ühtlasi pidas ta jätkuvalt vajalikuks rõhuda inimeste enda vastutusele, sest koole ja asutusi on lihtne kinni panna, aga sellel on oma hind ja tagajärjed.