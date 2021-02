Algavad Peterburi tee rekonstrueerimise projekteerimistööd

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on projekti peamiseks eesmärgiks muuta Peterburi tee liiklejatele ohutumaks ning tõsta tee läbilaskvust. «Remont tuleb põhjalik – kavas on rekonstrueerida Majaka tänava ja Väo liiklussõlme vaheline lõik, kuhu luuakse senisest ohutumad, atraktiivsemad ja mugavamad liikumisvõimalused nii jalakäijatele kui ka jalgratturitele. Smuuli tee ja Peterburi tee ristmik ehitatakse eritasandilisena, mis on kindlasti hea sõnum autojuhtidele, kuna sellega paraneb tee läbilaskevõime,» selgitas Klandorf.