GALERII ⟩ Kallas: ka Vabadussõjas oli naistel suur roll meditsiinivaldkonnas

«Ka viimane aasta on olnud meil võitlus, võitlus viirusega, milles kandev roll on arstidel, õdedel ja tervishoiuametnikel, kellest valdav enamus on samuti naised. Oleme neile selle eest südamest tänulikud,» ütles ta.

Peaminister kinnitas, et globaalsest viirusekriisist pole saanud julgeolekukriis. Ta tõi esile, et kriisis toeks olnud Kaitsevägi on jätkanud sõjalise valmisoleku tagamist ja koostööd liitlastega rahvusvahelistel operatsioonidel ning pandeemia ei ole mõjutanud NATO liitlaste kohalolekut või tegevust Eestis. «Eesti julgeoleku nurgakivi on NATO-liikmesus ja transatlantiline side, meie julgeolek on lahutamatu osa Euroopa julgeolekust. See kõik nõuab pühendumust ka meilt, sest kriisiajal muutuvad sõprus- ja liitlassidemed, meie kaitsetahe, meie maine ning rahvusvaheline tõsiseltvõetavus eriti tähtsaks,» rõhutas peaminister Kallas.