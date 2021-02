Suurim sini-must-valge tuleb Lasnamäele

Pae järve õhukesele jääle projitseeritava Eesti Vabariigi lipu suurus on ligikaudu 40 korda 18 meetrit ning valgusprojektsioon katab peaaegu kogu veehoidla lääneosa. Lasnamäe linnaosavalitsus tuletab meelde, et Pae järve jääle minek on rangelt keelatud, kuna temperatuuri tõusu tõttu on jää alla vajumise tõenäosus väga suur.