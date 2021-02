Täna, Eesti Vabariigi sünnipäeval, asutati Eesti Välissuhete Nõukoda. See on kodanikuühendus, mille liikmed on võtnud sihiks arendada välispoliitika alast avalikku arutelu Eestis. Nõukoja asutajaliikmete arv sümboliseerib 30 aasta möödumist Eesti taasiseseisvumisest.